Фото: kosmodrom.space
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-11", который причалил в 20:33 мск понедельника, 3 декабря, к российскому модулю "Поиск" Международной космической станции (МКС), после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и МКС в 22:38 мск перешел на борт станции. Об этом ТАСС сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).
"Люки открыты, экипаж перешел на борт МКС, космонавты чувствуют себя хорошо", — цитирует агентство сообщение ЦУП.
Уточняется, что на "Союзе" на МКС прибыли члены длительной экспедиции МКС-58/59 — космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Их встретили россиянин Сергей Прокопьев, Серена Ауньон из NASA и Александер Герст из Европейского космического агентства.
Экипаж пробудет на орбите 194 дня. В это время он выполнит множество работ и 48 научных экспериментов. В частности, экипажу предстоит работа с грузовыми кораблями РФ "Прогресс МС", загрузка и расстыковка коммерческого пилотируемого корабля SpaceX DM1 в грузовом варианте, работа с грузовым кораблем Boe-OFT, загрузка и отстыковка российского пилотируемого корабля "Союз МС-09" для возвращения на Землю экипажа МКС-56/57, а также проведение бортовых фото- и видеосъемок полета.
Кроме того, Кононенко и Прокопьеву нужно будет выйти в космос для осмотра отверстия в пристыкованном к МКС "Союз МС-09". Напомним, 30 августа в обшивке корабля была найдена дыра размером 2 мм.
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