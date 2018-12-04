Фото: instagram.com/hali_aibazova
Конкурс красоты, моды и таланта "Miss World Beauty 2018" прошел в Москве с 1 по 3 декабря. Победительницей конкурса стала 19-летняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова. Россиянка боролась за корону с тысячей девушек более чем из 20 стран мира.
Это не первая победа девушки, ранее она побеждала в конкурсах "Мисс континентальной Европы — 2017", "Мисс Ростова — 2017", "Донская красавица — 2018", "Мисс Черкесск — 2018" и "Мисс мировая русская красавица".
Заглянули в Instagram мировой красавицы.
Комментарии
это прикол?
н да....
обычная мукла