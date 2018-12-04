Фото: instagram.com/hali_aibazova
Конкурс красоты, моды и таланта "Miss World Beauty 2018" прошел в Москве с 1 по 3 декабря. Победительницей конкурса стала 19-летняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова. Россиянка боролась за корону с тысячей девушек более чем из 20 стран мира.
Это не первая победа девушки, ранее она побеждала в конкурсах "Мисс континентальной Европы — 2017", "Мисс Ростова — 2017", "Донская красавица — 2018", "Мисс Черкесск — 2018" и "Мисс мировая русская красавица".
Заглянули в Instagram мировой красавицы.
Комментарии
это прикол?
н да....
обычная мукла
Ну не уродина, но и красавицей сложно назвать.
Красотка, а вы хомячки закушались сильно...
Не впечатлила: сисегг нету и брови как у Брежнева.)
вот когда примут закон что в подобных конкурсах запрещено участвовать женщинам с тюнингом, тогда можно говорить о красоте. А так это все куклы. Вроде и красивая, но не естественно прям. зы. как то старовато она в 19 то выглядит.. на первой фото прям уже хорошо так оплывшие носогубки видны, вообще на 30-ку тянет. если это в результате ракурса неудачного, зачем выкладывать?