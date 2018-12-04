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В России могут измениться требования к качеству пива. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на источники, знакомые с ходом обсуждения документа, который будет рассматривать совет Евразийской экономической комиссии.
Сообщается, что сам проект документа уже одобрен коллегией комиссии и может быть принят без изменений. После этого пивоваренные компании смогут экономить на производстве, поскольку новый регламент позволяет заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами на 50% вместо допустимых сейчас 20%.
По словам представителей "Балтики", Heineken и AB InBev Efes, крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве. Они заявили, что данная мера позволит производителям быть более "гибкими и креативными" в вопросах рецептуры. Кроме этого, содержание соложенного материала в пиве на уровне не менее 80% назвали избыточным ограничением, которого "нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой".
Комментарии
Все лучшее - расеянцам.
суррогаты во всем, а иначе как удержать цены, поэтому травитесь дорогие россияне
И так не пиво, а жидкое г....., и еще хотят хуже сделать После Чехии и Германии наше пиво вообще пить невозможно, особенно производства БПЗ.
А зачем ты шатаешься по гейропам? А вдруг заразу в Барнаул привез?
крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.
вот кто бы сомневался? сейчас вообще бурдомицил гнать начнут, прикрываясь высочайшим разрешением