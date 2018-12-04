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Массовое ДТП с участием четырех автомобилей, произошедшее в Тальменском районе, унесло жизнь человека, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что авария случилась около 07:00 на 169 километре Чуйского тракта, когда водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, пошел на обгон и выехал на встречную полосу.
В итоге он не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом Hyundai County под управлением водителя 1972 года рождения, который двигался в попутном направлении, а также автомобилем Nissan X-Trail под управлением водителя 1974 года рождения, двигавшегося во встречном направлении.
"В результате автомобиль Nissan X-Trail от удара откинуло в кювет. После чего произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris с Fiat Ducato под управлением водителя 1982 года рождения, двигавшегося в попутном направлении", — добавляют в полиции.
Водитель автомобиля Hyundai Solaris в результате полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков. Пассажир автомобиля Fiat Ducato — мужчина 1980 года рождения — с различными телесными повреждениями был госпитализирован.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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