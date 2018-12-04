Вторник, 4 Декабрь, 14:44

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,29
€ 75,39
285726
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Известный барнаульский бизнесмен открыл секрет успеха юным предпринимателям

, ИА "Амител"
Шефом-наставником для молодежи выступил директор компании "Дверидофф" и по совместительству депутат Барнаульской гордумы

3 декабря в Барнауле прошла встреча начинающих предпринимателей с известным бизнесменом, политиком и общественником Вячеславом Перерядовым. Организатором мероприятия выступил Краевой Дворец молодежи. Площадку предоставил Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства.

На встречу с Вячеславом Перерядовым в основном пришли участники программы "Ты предприниматель-2018". Основатель компании "Дверидофф" рассказал о собственном пути к успеху. Некогда небольшая барнаульская компания, специализирующаяся на выпуске дверей, за 18 лет своего существования стала известна далеко за пределами родного региона. Между тем, сам Вячеслав Перерядов вспомнил ряд курьезных историй из своего прошлого. В основном они оказались связаны с ТВ-рекламой "Дверидоффа".

Немаловажно, что собеседник поделился со слушателями и тем, как по возможности избежать ошибок при занятии собственным делом. Впрочем, Вячеслав Перерядов признал, что без ошибок не бывает успехов. Поэтому бояться их не стоит. Самое главное — это правильная реакция на неудачи. Отвечая на вопросы слушателей из зала, спикер обратил внимание, что молодежь часто неправильно понимает цель занятия бизнесом.

"Это не только желание иметь больше денег, чем работая по найму, и уж точно не высвобождение личного графика под какие-то иные дела. Этого не будет, если вы станете заниматься предпринимательством всерьез. Поймите, что это не хобби, это в большей степени призвание. Иначе в этом деле, условно говоря, получалось бы раскрутиться у каждого второго. Но статистика говорит, да вы и сами прекрасно знаете, что это далеко не так, — высказал свое видение Перерядов. — Кроме того, не считаю бизнесом, когда, допустим, состоятельный муж покупает супруге косметический салон, а она в свою очередь пытается его как-то развивать".

Фото: Екатерина Кузнецова

Кроме того, Вячеслав Перерядов рассказал, как он решил помимо бизнеса заниматься еще и политикой, какие дополнительные обязательства это накладывает на него. Немаловажной для слушателей оказалась информация и о правильном делегировании полномочий в компании, а также мотивации рядовых сотрудников.

Стоит отметить, что бизнесмен помимо полезных советов, основанных на личном опыте, поделился со слушателями еще и списком литературы, с которым стоит ознакомиться каждому, кто хочет достичь высот в бизнесе.

После встречи предприниматели поблагодарили спикера, отметив, что получили новую мотивацию для занятия собственным делом. Кроме того, им удалось получить и ряд практических советов, как правильно нужно выстраивать бизнес-стратегию. Ну, а завершающим аккордом встречи стала совместная фотосессия.

Добавим, что до конца декабря пройдет еще ряд аналогичных встреч, организованных КДМ при поддержке медиагруппы "FM-продакшн".

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
14:38
Смертельное лобовое ДТП с участием фуры произошло на алтайской трассе 0
14:23
В Минздраве призвали не ограничивать себя в еде в Новый год 3
14:12
Не Барнаулом единым: где можно посмотреть на звездное небо в Алтайском крае 0
14:03
Таксист и пассажирка погибли в жутком ДТП на дамбе новосибирской ГЭС 0
13:51
Стало известно, когда аномальные холода покинут Алтайский край 0
13:42
Известный барнаульский бизнесмен открыл секрет успеха юным предпринимателям 0
13:33
Жителя Барнаула осудили за смертельный конфликт с посетителем кафе 1
13:22
Минфин не поддержал увеличение цены на коньяк перед Новым годом 0
13:11
Жителя Барнаула высадили из трамвая из-за купюры в 5 тысяч рублей 13
13:05
В России пересмотрят цены на жизненно важные лекарства 2
12:51
Определены компании, которые будут вывозить мусор в Барнауле и пригороде 0
12:40
Конференция для тех, кто потерял вкус к жизни, пройдет в Барнауле 2
12:32
Водитель тягача на Алтае получил срок за ДТП с тремя погибшими 0
12:24
В Москве начались предновогодние рейды по выявлению поддельного алкоголя 1
12:14
"Селф" построит высотку в центре Барнаула рядом с Художественным музеем 8
12:01
Названы лучшие Google-приложения по итогам 2018 года 0
11:50
СМИ: качество и вкус пива могут измениться в России 8
11:40
Мировая красавица — 2018: фото победительницы международного конкурса 8
11:33
Смертельное массовое ДТП произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае 2
11:21
Барнаульцы засняли восхитительное соседство Луны и Венеры 9
11:12
Экипаж "Союза МС-11" успешно перешел на МКС 0
11:04
Алтайский край пережил самый сильный спад рождаемости среди регионов Сибири 4
10:49
Людские потери из-за миграции в Алтайском крае одни из самых больших в СФО 11
10:38
Барнаульский депутат покорил "ярость" и победил на турнире по пауэрлифтингу 4
10:21
Депутата в Забайкалье подозревают в организации банды "черных лесорубов" 2
10:17
Столкновение автобуса и троллейбуса произошло в Барнауле 1
10:03
В Москве двое грабителей отняли у мужчины сумку с 40 млн рублей 5
09:48
Светофоры отключат на проспекте Комсомольском в центре Барнаула 1
09:34
Трамп назвал необыкновенной встречу с Си Цзиньпином 7
09:26
Деревянная горка загорелась на набережной в Рубцовске 2
09:13
Глава сельсовета на Алтае "избралась" на свою должность путем подлога 4
09:07
СМИ: ФАС поддержала размещение пугающих надписей на бутылках алкоголя 9
09:00
Большой или маленький: какой выбрать 1
08:58
Украинский омбудсмен потеряла сознание во время выступления Порошенко 4
08:42
Барнаул "сковали" девятибалльные пробки утром 4 декабря 11
08:21
Самым богатым блогером на YouTube оказался семилетний мальчик 2
08:16
Как метеозависимым людям пережить погодные изменения 2
08:02
Разгадать тайну бродячего цирка предлагают барнаульцам 1
07:50
Не сдавайся: цитаты известного мотиватора Ника Вуйчича 0
07:34
Когда быть слабой не позволяет жизнь 13
07:22
Как правильно одеваться в морозы и что нельзя делать в сильные холода 19
07:15
Елочка понравится: 14-метровое новогоднее дерево установили в Барнауле 8
07:03
Элитную квартиру с видом на Обь и туркластер продают в Барнауле за 9,2 млн 8
06:48
Редакция Amic.ru вспоминает Новый год из детства 2
06:32
Маленькие дети и их большие собаки: очаровательные фото 1
06:17
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника 8
06:01
Ночью под -40, днем под -30: аномальные холода пришли в Алтайский край 2
05:09
19-летняя жительница Ростова стала "Мисс мировая красавица — 2018" 0
04:03
СМИ: задержанные украинские катера остаются в порту Керчи 0
03:04
Женщина в Петербурге отправилась в колонию за попытку продать сына 0
02:09
Тверская область первой из регионов РФ отключила аналоговое телевещание 0
01:08
Директор Ротару объяснил отказ певицы выступать в России 10
00:12
Московский сайт детской одежды заподозрили в организации проституции 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.