3 декабря в Барнауле прошла встреча начинающих предпринимателей с известным бизнесменом, политиком и общественником Вячеславом Перерядовым. Организатором мероприятия выступил Краевой Дворец молодежи. Площадку предоставил Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства.
На встречу с Вячеславом Перерядовым в основном пришли участники программы "Ты предприниматель-2018". Основатель компании "Дверидофф" рассказал о собственном пути к успеху. Некогда небольшая барнаульская компания, специализирующаяся на выпуске дверей, за 18 лет своего существования стала известна далеко за пределами родного региона. Между тем, сам Вячеслав Перерядов вспомнил ряд курьезных историй из своего прошлого. В основном они оказались связаны с ТВ-рекламой "Дверидоффа".
Немаловажно, что собеседник поделился со слушателями и тем, как по возможности избежать ошибок при занятии собственным делом. Впрочем, Вячеслав Перерядов признал, что без ошибок не бывает успехов. Поэтому бояться их не стоит. Самое главное — это правильная реакция на неудачи. Отвечая на вопросы слушателей из зала, спикер обратил внимание, что молодежь часто неправильно понимает цель занятия бизнесом.
"Это не только желание иметь больше денег, чем работая по найму, и уж точно не высвобождение личного графика под какие-то иные дела. Этого не будет, если вы станете заниматься предпринимательством всерьез. Поймите, что это не хобби, это в большей степени призвание. Иначе в этом деле, условно говоря, получалось бы раскрутиться у каждого второго. Но статистика говорит, да вы и сами прекрасно знаете, что это далеко не так, — высказал свое видение Перерядов. — Кроме того, не считаю бизнесом, когда, допустим, состоятельный муж покупает супруге косметический салон, а она в свою очередь пытается его как-то развивать".
Фото: Екатерина Кузнецова
Кроме того, Вячеслав Перерядов рассказал, как он решил помимо бизнеса заниматься еще и политикой, какие дополнительные обязательства это накладывает на него. Немаловажной для слушателей оказалась информация и о правильном делегировании полномочий в компании, а также мотивации рядовых сотрудников.
Стоит отметить, что бизнесмен помимо полезных советов, основанных на личном опыте, поделился со слушателями еще и списком литературы, с которым стоит ознакомиться каждому, кто хочет достичь высот в бизнесе.
После встречи предприниматели поблагодарили спикера, отметив, что получили новую мотивацию для занятия собственным делом. Кроме того, им удалось получить и ряд практических советов, как правильно нужно выстраивать бизнес-стратегию. Ну, а завершающим аккордом встречи стала совместная фотосессия.
Добавим, что до конца декабря пройдет еще ряд аналогичных встреч, организованных КДМ при поддержке медиагруппы "FM-продакшн".