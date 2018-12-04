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"Селф" построит высотку в центре Барнаула рядом с Художественным музеем

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
15-этажный жилищный комплекс будет возведен в 2021 году

Фото: "Селф"

Компания Нодара Шонии начала возводить в центре Барнаула жилой комплекс, который будет расположен по адресу Профинтерна, 28А недалеко от строящегося Художественного музея Алтайского края. 15-этажное здание будет построено полностью из кирпича. В нем будет три подъезда, а средняя цена на старте продаж начинается от 39 тысяч рублей за квадратный метр.

Как сообщили в самой компании "Селф", дом должен быть сдан в 2021 году. В перспективе в данном районе города застройщик намерен возвести еще несколько объектов. Так, рядом уже расположен жилой дом "Акварель" все того же "Селфа". К тому же, уже выкуплена земля на улице Шипуновской под еще несколько строек. Судя по проектно-сметной документации, одной из главных достопримечательностей нового дома станет вид, который будет открываться из окон на строящийся музей, зеленый сквер и торговый центр "Пионер".

"В целом это довольно интересный проект. Данная часть города имеет перспективу для застройки. Главное, чтобы она была не точечной, а застройщик возводил новый квартал. Немного высокая цена для старта продаж обусловлена тем, что жилищный комплекс будет построен в центре города", — отметил руководитель агентства недвижимости "Ключ-риэлт" Константин Никитеев.

По его словам, площадь Октября и Новый рынок, расположенные рядом, являются одними из главных транспортных артерий города. Также в шаговой доступности школы, социальные учреждения, вузы.

Отметим, что сейчас "Селф" уже строит рядом с площадью Октября масштабный ЖК "Столичный". Он разделен на два блока, первый блок представляет собой 16-22 этажа со встроенными объектами общественного назначения на первых двух этажах и состоит из трех монолитных секций с кирпичным заполнением. Второй блок комплекса представляет собой 12-ти этажный девяти секционный кирпичный жилой дом.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

4.12.2018 12:23
месный

а где паркови для жителей и приезжающих гостей?

0  0
4.12.2018 12:24
- гость -

одной из главных достопримечательностей нового дома станет вид, который будет открываться из окон на строящийся музей, зеленый сквер и торговый центр "Пионер".


шикарные виды...

0  0
4.12.2018 12:37
Пионер

И встанет участок Профинтерна Калинина колом. Отличный план

0  0
4.12.2018 12:52
- гость -

Можно на клумбе, что на Октября, свечку этажей 50 построить.

0  0
4.12.2018 13:02
- гость -

2
4.12.2018 12:52
- гость -

!!!!! +100500!!!

0  0
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