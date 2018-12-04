Фото: "Селф"
Компания Нодара Шонии начала возводить в центре Барнаула жилой комплекс, который будет расположен по адресу Профинтерна, 28А недалеко от строящегося Художественного музея Алтайского края. 15-этажное здание будет построено полностью из кирпича. В нем будет три подъезда, а средняя цена на старте продаж начинается от 39 тысяч рублей за квадратный метр.
Как сообщили в самой компании "Селф", дом должен быть сдан в 2021 году. В перспективе в данном районе города застройщик намерен возвести еще несколько объектов. Так, рядом уже расположен жилой дом "Акварель" все того же "Селфа". К тому же, уже выкуплена земля на улице Шипуновской под еще несколько строек. Судя по проектно-сметной документации, одной из главных достопримечательностей нового дома станет вид, который будет открываться из окон на строящийся музей, зеленый сквер и торговый центр "Пионер".
"В целом это довольно интересный проект. Данная часть города имеет перспективу для застройки. Главное, чтобы она была не точечной, а застройщик возводил новый квартал. Немного высокая цена для старта продаж обусловлена тем, что жилищный комплекс будет построен в центре города", — отметил руководитель агентства недвижимости "Ключ-риэлт" Константин Никитеев.
По его словам, площадь Октября и Новый рынок, расположенные рядом, являются одними из главных транспортных артерий города. Также в шаговой доступности школы, социальные учреждения, вузы.
Отметим, что сейчас "Селф" уже строит рядом с площадью Октября масштабный ЖК "Столичный". Он разделен на два блока, первый блок представляет собой 16-22 этажа со встроенными объектами общественного назначения на первых двух этажах и состоит из трех монолитных секций с кирпичным заполнением. Второй блок комплекса представляет собой 12-ти этажный девяти секционный кирпичный жилой дом.
Комментарии
а где паркови для жителей и приезжающих гостей?
одной из главных достопримечательностей нового дома станет вид, который будет открываться из окон на строящийся музей, зеленый сквер и торговый центр "Пионер".
шикарные виды...
И встанет участок Профинтерна Калинина колом. Отличный план
Можно на клумбе, что на Октября, свечку этажей 50 построить.
2
4.12.2018 12:52
- гость -
!!!!! +100500!!!