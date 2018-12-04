В субботу, 8 декабря, в Барнауле пройдет конференция "Осознанный Я — Осознанный город". На мероприятии жители Барнаула будут делиться своими историями и секретами о том, как они осмелились жить СВОЮ жизнь.
"Это не истории успеха или провала. Это не о бизнесе, политике, культуре. Это живая исповедь человека о следовании внутреннему зову, о преодолении страхов и боли. О преображении ради чего-то большего. О любви и чуде", — говорится на сайте мероприятия.
Эта конференция проходит для тех, кто:
- Потерял вкус жизни, переживает кризис ценностей и смыслов;
- Чувствует внутренний зов и готов смело следовать ему;
- Ждет свежего попутного ветра и вдохновения;
- Ищет единомышленников и со-творцов, желает преобразовать мир вокруг себя, служить людям.
Спикерами конференции станут барнаульцы Анна Шмелева, Антон Огнев, Дмитрий Шпилевой, Ольга Мельникова, Ольга Далгатова, Дмитрий Сморода и Ольга Згордан.
Мероприятие пройдет 8 декабря в event-hall "Пион" на пр-кте Ленина, 73. Начало конференции в 13:00. Более подробную информацию вы можете получить здесь: барнаул.осознанныйгород.рф.
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улыбайтесь, шеф любит идиотов (с)