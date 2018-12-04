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Названы лучшие Google-приложения по итогам 2018 года

, ИА "Амител"
Лучшим приложением признан "Едадил"

Фото: pxhere.com

Корпорация Google подвела итоги голосования Google Play Best of 2018 Awards. В ходе него пользователи отобрали лучшие приложения, игры, фильмы и книги для устройств на базе ОС Android, пишет РИА Новости.

Отмечается, что лучшим приложением был признан "Едадил — акции, скидки и кэшбэки в магазинах", а лучшей мобильной игрой "PUBG Mobile".

Среди самых популярных фильмов года оказались "Человек-муравей и Оса" (первое место), "Небоскреб", "Мстители: Война Бесконечности", "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории" и "Дэдпул 2".

Лучшей книгой названа "Подсознание может все!" Джона Кехо. На втором месте расположилась "Краткая история времени. От Большого Взрыва до черных дыр" Стивена Хокинга. Замыкает тройку лидеров книга Аллена Карра "Легкий способ бросить курить".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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