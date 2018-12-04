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В Москве на текущей неделе начались предновогодние рейды по выявлению торговли контрафактным алкоголем и продажи спиртного после 23:00. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.
"Начиная с этой недели, мы будем начинать проводить рейды по проверке продажи алкоголя не только контрафактного, но и во внеурочное время. Мы будем делать это системно и комплексно", — цитирует агентство его слова.
Черников добавил, что целью рейдов является сокращение числа пьяных людей в местах праздничных гуляний.
Также в департаменте напомнили, что продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий в праздники отменят.
"Ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники будет традиционно, это уже ни у кого не вызывает особых беспокойств. Люди привыкли: там, где массовые мероприятия, алкоголь не продается", — цитирует "Интерфакс" Черникова.
Комментарии
Зачем? А как же ЕГАИС? Или это просто деньги надо было собрать?