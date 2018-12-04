Водитель тягача на Алтае получил срок за ДТП с тремя погибшими

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Водитель тягача приговорен в Алтайском крае к реальному сроку лишения свободы за совершение ДТП, в результате которого погибли три человека.
Как сообщили в краевой прокуратуре, авария случилась 1 апреля 2017 года, когда обвиняемый, управляя седельным тягачом Scania с полуприцепом-цистерной, двигался по проезжей части Чуйского тракта от Барнаула в сторону Новосибирска.
В Тальменском районе водитель, совершая маневр разворота, выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, и допустил столкновение с автомобилем Honda Logo, в салоне которого находились три пассажира.
"В результате произошедшего им были причинены телесные повреждения, от которых они скончались на месте происшествия", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Свою вину мужчина не признал. Тальменский районный суд приговорил его к четырем годами лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.
Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.
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