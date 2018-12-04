Фото: neprof-foto.livejournal.com
Кондуктор одного из барнаульских трамваев отказалась принимать у пассажира 5 тысяч рублей для оплаты проезда. Работник МУП "Горэлектротранса" объяснила это тем, что у нее нет специального оборудования, чтобы проверить подлинность купюры, сообщается в группе "Barnaul22".
В качестве доказательства показано видео, на котором автор протягивает купюру, где изображен Хабаровск, и говорит кондуктору, что у него нет купюры меньше. Кондуктор говорит, что следовало разменять банкноту в магазине, и провожает к выходу. При этом поясняет, что ночью "она бы довезла", но сейчас "на выход".
В пресс-службе МУП "Горэлектротранс" объяснили, что разберутся в ситуации и подготовят ответ по действиям кондуктора. При этом с 1 января 2019 года в электротранспорте Барнаула начнут действовать новые тарифы. Так, проезд в трамвае подорожает до 21 рубля. При этом пользователи транспортных карт будут платить на два рубля меньше.
Комментарии
Из за какого то КУ- ку проверку. Все знают что нет столько выручки у кондуктора, он и с 1000 не всегда сдаст, да и в правилах есть - готовьте мелочь для проезда. Куда катимся то... А проедет он зайцем так все начнут с крупняком ездить. Короче оштрафовать за видео без согласия и взять на учет , т.е. на доску - почетный безбилетник !
Я бы еще и пинчище бы дал, что бы хорошо выходилось из трамвая.
То что у кондуктора нет сдачи - это чисто его проблема
А если кондуктору дать 10-копеечными монетами?
Несколько кг скопилось, лет 5-10 назад всю мелочь из карманов каждый вечер в копилку вытряхал...
У меня знакомого 3 года назад высадили между остановками с женой и 2 детьми. Не сдали сдачу тоже с 5000р. Ехали с Речного летом с прогулки.
А он директор небольшого предприятия, одних налогов под 200тр в месяц платил тогда, не сказать что халявщик и асоциальный типа, чтобы был достоен изгнания. Не стал скандалить, вышли...
13:56
Такой то директор катающийся на трамвае)))
была б у меня тятитысячная я бы сроду на ТО не ездила бы
4.12.2018 13:52
месный
старожилбольше 500 сообщений
То что у кондуктора нет сдачи - это чисто его проблема
ЭТУ ПРОБЛЕМУ НА КОНДУКТОРА ПРОСТО ПОВЕСИЛИ. Ей надо приготовить тысяч пять десятикопейками или пятикопечными, и особо "умным" выдавать сдачу. Может те, кто тысячу суют или 5 000р. проникнутся. Ведь кондуктор имеет право мелочью сдачу давать. А если пассажиру тяжело тащить мешок с деньгами, но у него только 5000 рублей с собой, то это его проблемы.
Ясен день, подает в транспорте кондуктору купюры в 1000 и 5000 рублей в надежде проехать бесплатно, а мог бы в магазине купить мелочевку, разменяв эти деньги. И незачем обвинять кондуктора, лучше бы сделали так, как ранее писали, применили метод в одном городе - человек подает крупную купюру, кондуктор звонит и к транспорту подвозят сдачу монетами, кондуктор принимает купюру, вручает билет и мешок монет на сдачу. Вот это было бы здорово, а то решили с кондуктором разобраться.
Ни один из комментаторов видео не смотрел, а ведь там всего 26 секунд. Изгнали из трамвая не из-за отсутствия разменных купюр, а из-за подозрения на подделку, а проверить купюру кондуктор не может, нет специального оборудования. В общем, все вышеотписавшиеся относятся к категории "не читал, но осуждаю", с чем их и поздравляю.
P.S. надо быть полнейшим ослом, чтобы идти в трамвай с 5-тысячной купюрой.
Человек заранее включил съемку, спецом это делал.
видела как в автобусе кондуктор высадила девушку с тысячной, сказала, нет сдачи, еще и накричала, 17 автобус
4.12.2018 13:58
- гость -
Такой то директор катающийся на трамвае)))
Именно. В кои-то веки поехал, и высадили