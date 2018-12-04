Фото: neprof-foto.livejournal.com
Кондуктор одного из барнаульских трамваев отказалась принимать у пассажира 5 тысяч рублей для оплаты проезда. Работник МУП "Горэлектротранса" объяснила это тем, что у нее нет специального оборудования, чтобы проверить подлинность купюры, сообщается в группе "Barnaul22".
В качестве доказательства показано видео, на котором автор протягивает купюру, где изображен Хабаровск, и говорит кондуктору, что у него нет купюры меньше. Кондуктор говорит, что следовало разменять банкноту в магазине, и провожает к выходу. При этом поясняет, что ночью "она бы довезла", но сейчас "на выход".
В пресс-службе МУП "Горэлектротранс" объяснили, что разберутся в ситуации и подготовят ответ по действиям кондуктора. При этом с 1 января 2019 года в электротранспорте Барнаула начнут действовать новые тарифы. Так, проезд в трамвае подорожает до 21 рубля. При этом пользователи транспортных карт будут платить на два рубля меньше.
Комментарии
Из за какого то КУ- ку проверку. Все знают что нет столько выручки у кондуктора, он и с 1000 не всегда сдаст, да и в правилах есть - готовьте мелочь для проезда. Куда катимся то... А проедет он зайцем так все начнут с крупняком ездить. Короче оштрафовать за видео без согласия и взять на учет , т.е. на доску - почетный безбилетник !