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Суд в Барнауле вынес приговор местному жителю за причинение смерти по неосторожности мужчине во время конфликта в одном из кафе города.
Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый с компанией знакомых находился в одном из заведений краевой столицы, где у его знакомого с посетителем кафе произошел конфликт.
"Молодой человек вмешался в ссору, желая ее урегулировать, однако сам стал участником конфликта, в ходе которого два раза кулаком ударил потерпевшего в лицо. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не удержался на ногах, упал, ударившись головой об асфальтовое покрытие дороги. В результате преступных действий виновного потерпевшему причинена травма, от последствий которой мужчина скончался в больнице", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
В прокуратуре также указывают, что мужчина полностью признал вину, изъявил намерение возместить моральный вред и материальный ущерб родителям погибшего. Кроме того, самого преступление было совершено по неосторожности.
В итоге суд назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы.
Комментарии
Бил несколько раз кулаком по лицу, в результате тот скончался - это да, причинение по неосторожности??) - Ограничение свободы.? А вот если бы не бил вовсе и тот был бы живой и здоровый, а просто оскорбил его религиозные чувства - то уехал бы лет на 5 на зону. Наделали же они законов.)))
Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не удержался на ногах, упал, ударившись головой об асфальтовое покрытие дороги.
Шикарно! Опять какого-нибудь мента отмазывают? Любому адекватному человеку понятно, что он упал из-за того, что два раза получил по лицу! Прокуроры это написавшие должны сидеть на зоне. Ну или пару раз получить по роже, а травмы у них будут из-за того, что они родились на этот свет.