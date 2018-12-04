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В России могут подешеветь жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) после принятия новой методики ценообразования на них. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на РБК.
Сообщается, что цены на ЖНВЛП сформируют по новой методике в 2019-2020 годах. Перерегистрацией цен займутся Минздрав и ФАС, которые будут проверять всю информацию от производителей.
Новая методика предлагает все цены на зарубежные препараты определять исходя из их стоимости в Венгрии, Греции, Бельгии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и в стране производителя. Цена в РФ не должна превышать самую низкую в референтных государствах.
Согласно сообщению Минздрава, в список включили государства, "имеющие сопоставимый с Россией уровень развития экономики", и исключенные страны "с высокой волатильностью курса национальных валют".
Новый документ предусматривает и коэффициенты снижения стоимости дженериков — каждый обязательно должен быть дешевле инновационного препарата.
В перечень жизненно важных лекарств попадают 616 лекарственных веществ. Цены на них устанавливает государство, а производители могут только подать заявки с указанием желаемой цены.
Комментарии
Понятно, цены поднимут.
Новый документ предусматривает и коэффициенты снижения стоимости дженериков — каждый обязательно должен быть дешевле инновационного препарата
Дженерики, т.е. лекарства разбавленные мелом и должны быть дешевле, причём не просто дешевле, а раз в 10. Но ворюги и тут лапшу нам на уши вешают. Себе петлю на шею приготовьте, мало ли.