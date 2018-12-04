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Министерство финансов не поддержало резкое увеличение цены на алкоголь перед новогодними праздниками. Об этом пишет РБК, ссылаясь на главу департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова.
"Мы считаем нецелесообразным обсуждать сейчас вопросы значительного увеличения МРЦ на алкоголь, особенно перед <...> Новым годом и 8 марта", — цитирует агентство его слова.
Сазанов отметил, что цена на коньяк 371 руб. за 0,5 литра оправдана и учитывает покупательную способность граждан.
Для изменения цены нужны веские основания, "а не просто желание заработать на потребителе", заявил Сазанов, отметив, что сейчас обоснование роста цены недостаточное.
Издание пишет, что ранее Союз производителей коньяка предложил главе правительства на 30% увеличить минимальную розничную цену на напиток — с текущих 371 рубля за 0,5 литра до 493 рублей. Производители считают, что это поможет сократить количество поддельного алкоголя.
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