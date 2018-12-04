Депутаты от всех четырех фракций Алтайского краевого Законодательного Собрания — "Единой России", "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР — получат оплачиваемые должности в АКЗС. Об этом корреспонденту портала Amic.ru рассказал глава парламента Александр Романенко.
"На уровне трех комитетов решения уже приняты и завизированы. Так, в комитете по налогам решено утвердить заместителем председателя Александра Молотова, главу фракции "Справедливая Россия". Заместителем председателя комитета по здравоохранению и науке Ирину Солнцеву, депутата "Единой России". Членом комитета по правовой политике, работающим на освобожденной основе, Евгению Боровикову, члена фракции ЛДПР",— прокомментировал Александр Романенко.
Сначала решения принимаются на уровне комитетов, затем их должны одобрить большинство депутатов АКЗС. По словам Романенко, этот вопрос будет вынесен на сессию 20 декабря.
Напомним, что в АКЗС на освобожденной основе, то есть за заработную плату, могут работать 14 из 68 депутатов. Однако пока в седьмом созыве (был избран в сентябре 2016 года) на зарплату работали только 10 депутатов. Это единороссы Андрей Осипов, Иван Мордовин, Александр Романенко, Сергей Серов, Игорь Панарин, Татьяна Ильюченко, Александр Лазарев справедливоросс Людмила Суслова, коммунист Юрий Астанчик и представитель ЛДПР Ирина Шудра. Все остальные депутаты работают без заработной платы.
Комментарии
"Оплачиваемые посты"- это как в инстаграмме?
Вякнул что-нибудь- на тебе сахарную косточку?
Так то ,весёлые ребята ,радоваться за них надо...- всё нормально у них. Народ незлобливый - избранники как никак.
А сколько у них зряплата с премиями будет?