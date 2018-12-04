Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Аномально холодная погода установилась в Алтайском крае на этой неделе. При этом "дно" морозов еще впереди, но и потепление не за горами. Рассказываем, что ждет жителей региона в ближайшие дни.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в данный момент районы края находятся под влиянием арктического антициклона, с приходом которого в регионе установилась холодная, спокойная и без осадков погода.
Морозы, по словам собеседницы, как ожидается, продержатся до самого конца первой декады декабря. "Дно" холода ожидается в ночь на 5 декабря, когда температуры в крае составят -28...-33 градуса, в восточных районах будет и вовсе -34...-39 градусов. А вот в западных районах будет -20...-25 градусов.
Дневные температуры в среду составят -18...-23 градуса, а на востоке края будет -24...-29 градусов.
Затем произойдет повышение температуры, но погода все равно будет морозной.
В целом этот холодный период для Алтайского края уверенно можно назвать аномальным, поскольку среднесуточные температуры ниже нормы в зависимости от районов края на 8-18 градусов.
Комментарии
В апреле 2019, не?