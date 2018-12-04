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Столкновение автомобиля такси Honda Civic с грузовиком Isuzu в Новосибирске унесло жизни двоих человек — авария произошла накануне на дамбе ГЭС.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, в 13:20 мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Honda Civic, двигался по дамбе ГЭС и в пути следования по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu.
"В результате ДТП водитель автомобиля Honda и его пассажирка от полученных травм погибли на месте", — добавляют в полиции.
По факту аварии была инициирована доследственная проверка. Выясняют все обстоятельства произошедшего.
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