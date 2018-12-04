Фото: 54.мвд.рф
Столкновение автомобиля такси Honda Civic с грузовиком Isuzu в Новосибирске унесло жизни двоих человек — авария произошла накануне на дамбе ГЭС.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, в 13:20 мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Honda Civic, двигался по дамбе ГЭС и в пути следования по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu.
"В результате ДТП водитель автомобиля Honda и его пассажирка от полученных травм погибли на месте", — добавляют в полиции.
По факту аварии была инициирована доследственная проверка. Выясняют все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Там обычно колею приличную накатывают, сложно на пузотерке из нее выскочить бывает, но по фото вроде приемлемо еще, непонятно что там произошло.