Вероятность того, что Барнаульский планетарий все-таки передадут РПЦ еще до того, как будет найдено новое помещение для звездного дома, достаточно высока. В этой связи портал Amic.ru решил рассказать про еще один планетарий, расположенный в регионе и в какой-то мере незаслуженно забытый. Впрочем, если Барнаульский звездный дом окажется закрыт, то востребованность его бийского собрата вырастет в разы.
Итак, что же собой представляет Бийский планетарий. Он расположен в здании Молодежного центра "Родина". Здесь же, кстати, находится и музей ракетно-космической техники. Речь идет о лесопарковой территории в нескольких шагах от конечной автобусной остановки АБ в спальном районе города.
Идея создания планетария в Бийске принадлежала директору НПО "Алтай" Якову Савченко. Проект был одобрен дважды героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Виталием Севостьяновым, о чем свидетельствует его подпись на проекте, утвержденном 30 мая 1980 года.
Строительство объекта было завершено в 1986 году, изначально он получил название "Клуб аргонавтов". Высота надземной части здания составляет 21 м, нижний ярус оформлен пилястрами, объединяющими помещения первого и второго этажа. Внешне планетарий имеет цилиндрическую форму.
Внутреннее убранство планетария также очень необычно — все стены стилизованы и имеют росписи на астрономическую тематику. Даже окна здесь необычные: они заменены цветными витражами, иллюстрирующими целые галактики и отдельные планеты. Месторасположение планетария уникально: он находится в лесопарковой территории, что позволяет лучше изучать звезды и другие небесные тела.
Что касается оснащения Бийского планетария, то здесь он мало чем уступает барнаульскому собрату. В распоряжении бийчан — аппарат ZKP-2 фирмы Carl Zeiss, он был передан из центра подготовки космонавтов в Звездном городке. Планетарий в Бийске позволяет своим посетителям видеть звезды на высоте до 500 километров (общее количество более 6 тысяч).
Высота купола в Бийском планетарии — 8 м, зрительный зал вмещает до 120 человек. С 1996 года Бийский планетарий входит в состав Ассоциации планетариев России. Помимо туристов, Бийский планетарий интересен студентам педагогических и технических институтов, поскольку он позволяет на практике получить знания о различных небесных телах. Кроме того, здесь проводятся занятия авиамодельного кружка, на котором в том числе собирают небольшие модели разных космических кораблей.
Бийский планетарий предоставляет возможность своим посетителям наблюдать редкие явления — например, лунное затмение. Также работники занимаются научной и просветительской деятельностью в области астрономии и проводят различные праздники, обучающие мероприятия, мастер-классы, лекции для детей и взрослых, а также игровые программы.
...Несколько слов заслуживает и Алтайский оптико-лазерный центр (АОЛЦ) возле села Саввушка в Змеиногорском районе. Хотя, строго говоря, этот объект сейчас не вполне предназначен для широких масс, тем не менее перспективы понаблюдать за звездным небом у туристов, приезжающих на родину оружейника Михаила Калашникова, все-таки есть.
История появления АОЛЦ в крае была связана с необходимостью создания в России собственной системы управления космическими аппаратами. В 1993 году на Алтай прибыла специальная комиссия — необходимо было найти идеальное место для новой станции. Требований было много — она должна была перехватывать эстафету наблюдений космических объектов от подобных станций на Дальнем Востоке и передавать ее находящимся в европейской части страны. При этом нужен был чистый прозрачный воздух на протяжении всего года, желательно повыше над уровнем моря, с большим числом ясных дней в году.
Оказалось, что Саввушки — подходящее место. В настоящее время здесь смонтирован лазерный телескоп диаметром 60 см. На очереди — самый крупный в Евразии лазерный телескоп диаметром 312 см. Предполагается, что на расстоянии в 400 км он сможет различать конструктивные особенности деталей космических аппаратов размером 8 см.
Не исключено, что в будущем АОЛЦ станет одним из мест экскурсий в рамках "Большого Золотого кольца Алтая". Туризм на научных объектах — распространенный на Западе опыт, но пока еще не слишком востребованный в России.
...Не стоит забывать еще и про так называемые мобильные планетарии, которые с успехом используются в Алтайском крае. Особенно актуально это для отдаленных сельских территорий. Таким образом школьники, которые никогда не были в Барнауле или Бийске, могут знакомиться с наглядной астрономией.
Первый в мире планетарий был построен в Мюнхене в 1925 году, в СССР первый планетарий был открыт в Москве в 1929 году. В России сейчас действуют около 60 стационарных планетариев и примерно 30 — мобильных. В данный момент в мире насчитывается около 4000 планетариев, из них почти половина — цифровые. Один из первых цифровых планетариев на территории СНГ был открыт в 2008 году в Донецке.
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