Фото: s1.1zoom.me
Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Виктор Тутельян заявил, что россиянам не нужно ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь. Об этом пишет RT.
Тутельян отметил, что если человек здоров, то может позволить себе любую пищу.
"Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть все нарядно, празднично, вкусно и обильно", — цитирует издание его слова.
При этом внештатный диетолог ведомства отметил, что в потреблении алкоголя в праздник ограничение все же нужно.
Комментарии
россиянам не нужно ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь.
Это за нас уже сделали - повысили цены на все что можно и нельзя!
Что то тут не так
всю жизнь везде и все запрещают а тут на те
наверное ждут что выживут самые сильные
На что? Зарплаты урезают...