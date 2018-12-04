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Мэрия Барнаула согласилась на снос автомойки в центре в апреле 2019 года

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Стороны пришли к мировому соглашению

Фото: Amic.ru

Скандальную автомойку в центре Барнаула снесут к апрелю 2019 года. Арбитражным судом Алтайского края 4 декабря утверждено мировое соглашение между комитетом по строительству, архитектуре и развитию города, администрацией Центрального района и собственником автомойки Евгением Чертовым, в соответствии с которым на ответчика возложена обязанность произвести демонтаж автомобильной мойки по адресу ул. Ползунова, 52 до 4 апреля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, в случае неисполнения данного решения в указанный срок исполнительный лист будет предъявлен в службу судебных приставов для демонтажа автомобильной мойки в принудительном порядке.

Сам предприниматель ранее сообщал, что именно он предложил представителям администрации Барнаула остановить разбирательство и заключить мировое соглашение. Он заверил, что снесет мойку, но ему потребуется четыре месяца для подготовки документов.

Кроме того, зимой, по словам бизнесмена, не совсем удобно разбирать сооружение. До этого времени автомойка, как и было обещано, не будет работать.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что данная автомойка принадлежит сети Formula22. Земельный участок в центре туркластера находится в частной собственности владельца сети "Мария-Ра" Александра Ракшина.

Администрация Барнаула требует снести это строение, как не вписывающееся в ансамбль туристического кластера. Во второй половине октября краевой арбитражный суд временно приостановил деятельность мойки.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

4.12.2018 16:05
Гость

Почти каждый день проезжаю мимо, а мойка не смотря на запрет - работает. До 4 апреля "отобьют" затраты на ее возведение и снос и может быть уберут.

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4.12.2018 16:07
- гость -


4.12.2018 16:05
Гость


и вчера работала и сегодня?
ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники (с)

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4.12.2018 16:10
Занес

Что ее разбирать она ж из пластика?

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4.12.2018 16:20
Гость

для гость 16:07, в выходные точно работала, вчера и сегодня может из-за мороза не работала, я к тому, что "Во второй половине октября краевой арбитражный суд временно приостановил деятельность мойки." - не исполняется и никто мер не принимает.

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4.12.2018 16:22
- гость -


4.12.2018 16:20
Гость


в воскресенье проезжал там в районе обеда. не работала.

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