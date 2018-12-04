Фото: azertag.az
Полузащитник мадридского "Реала" и хорватской сборной Лука Модрич впервые в карьере получил "Золотой мяч". Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на "Советский спорт".
Опрос, на основании которого определялся победитель, провело издание France Football. В голосовании участвовали спортивные журналисты.
Модричу удалось обойти форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна.
В этом году в составе хорватской сборной Модрич дошел до финала ЧМ-2018 в России, хорваты уступили французам в заключительной игре, а самого футболиста назвали лучшим игроком мундиаля.
Вместе с "Реалом" в текущем году Модрич в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.
Комментарии