Фото и видео: мобильный репортер Amic.ru
Смертельное ДТП с участием грузовика Scania и внедорожника Great Wall Hover произошло днем 4 декабря в Алтайском крае, сообщил порталу Amic.ru наш читатель через специальную функцию "Мобильный репортер".
По словам собеседника издания, на трассе Алейск — Шипуново произошло лобовое столкновение.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП, уточнив, что, по предварительным данным, в результате аварии погиб один человек.
На месте работают сотрудники полиции, информация уточняется.
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