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Неизвестный напал на 10-летнюю девочку в Новоалтайске, избил ее и пытался надругаться над ребенком, сообщает "Алтайская правда".
Инцидент имел место накануне, 3 декабря, в утреннее время. В данный момент правоохранители разыскивают злоумышленника.
В краевом управлении Следственного комитета проинформировали, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Также уточняется, что заявление в органы относительно случившегося подали родители ребенка.
По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.
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