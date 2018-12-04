Фото: facebook.com, missoffice.ru
27-летняя Елена Вервекина завоевала титул "Мисс фото" во всероссийском конкурсе красоты "Мисс Офис — 2018". За девушку было отдано больше всего голосов в фотоконкурсе, размещенном на официальном сайте "Мисс Офис".
Елена родилась в Барнауле и закончила здесь Алтайский государственный университет. Сейчас девушка трудится главным специалистом отдела организации зарубежных гастролей в Российской государственной цирковой компании в Москве.
Главные победительницы
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