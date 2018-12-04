Фото: ngs.ru
Группа компаний "Тонар" из Барнаула, которая занимается производством рыболовных и охотничьих товаров, выпустила календарь с обнаженными моделями. Календари намерены вручить клиентам из Новосибирска, пишет портал "НГС".
Каждая девушка символизирует один из 12 месяцев будущего года. На листах изображены модели, а внизу подписано название оборудования, возле которого они позируют. В календарь вошло, например, фото с резиновыми лодками.
Съёмки шли на заводе два дня — с раннего утра и до ночи. В ГК "Тонар" уточнили, что моделей и атрибуты для съёмки подбирали месяц, в это же время прорабатывали идеи. Неделю календарь готовили к печати, а после — в течение двух недель — его изготавливали в типографии.
О тираже, которым выпущен календарь, не сообщается.
Комментарии
НИкакой охраны труда... ни защитных рукавиц, ни средств защиты органов дыхания, ни банальных кирзачей. Я бы на месте проверяющих органов заинтересовался бы условиями труда на предприятии!
надо будет подружке звякнуть, чтоб придержала для меня такой экземплярчик))
позируют около станков и берут в руки инструменты
шо за юнец-журналист в пубертатном возрасте это писал?
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Позируют держа в руках инструменты
тьфу на вас
Ноябрь ничё так
Как ново! Как оригинально, а главное, как свежо-чувствуете?))))) Ладно бы уровень Pirelli, было б чем гордиться....