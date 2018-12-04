Фото: topoboi.com
В этом году у Деда Мороза чаще всего просили благополучия, квартиру, увеличение зарплаты, а также гаджеты и спортивный инвентарь. Об этом пишет RT в канцелярии Деда Мороза.
Подчеркивается, что около трети писем пришли от взрослых всех возрастов.
"Женщины просят квартиру в центре города, путёвку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин — увеличение зарплаты, карьерный рост и новый автомобиль. Кто-то мечтает о духовных ценностях — благополучии для своих родных и мире на Земле", — цитирует издание текст сообщения.
Среди просьб детей Дед Мороз отметил гаджеты нового поколения, куклы, детскую косметику, 3D-ручки, новые платья, конструкторы, роботов-трансформеров, гироскутеры, самолёты и машинки на пульте управления, а также железные дороги.
Кроме этого, на Новый год хотят получить такой спортинвентарь, как велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи.
Отмечается, что второй год подряд россияне просят в подарок настольные игры "Мафия" и "Монополия".
Почта Деда Мороза работает с 2001 года, за это время на неё поступило около 3,4 миллиона писем.
Комментарии
неплохой способ собрать статистику