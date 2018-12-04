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Меры государственного протекционизма в области кинематографа необходимо усиливать, иначе он будет разрушен "всемирной машиной Голливуда", заявил журналистам в понедельник министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ранее глава студии "Мосфильм" Карен Шахназаров в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что прокат американских фильмов в России необходимо ограничить.
"Я рад, что такие идеи, наконец, достигли и кинематографического сообщества. Начинают это осознавать. Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф рано или поздно будет разрушен всемирной машиной Голливуда", — сказал Мединский.
При этом министр отметил, что иностранный фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" в отдельные дни в ноябре занимал свыше 70% сеансов, добавив, что сам эту картину не видел.
"Меня возмущает, что две трети сеансов отдавались одному фильму. Что это, как не монополия, тотальная монополия голливудских кинопрокатчиков, которая диктует свои условия киносетям?" — пояснил министр, добавив, что российское кино в некоторых случаях не доходит до зрителя.
На заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в конце прошлого года Мединский попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддержать несколько инициатив, в частности, по ограничению количества сеансов одной картины в кинотеатрах до 35% и по отчислению 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино.
Комментарии
Опомнился Мединский.
"Меня возмущает, что две трети сеансов отдавались одному фильму. Что это, как не монополия, тотальная монополия голливудских кинопрокатчиков, которая диктует свои условия киносетям?"
какая монополия - чистый бизнес, научитесь снимать кино на которое пойдет зритель, делов-то, а так предлагает киносетям работать в убыток...
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда - сборы в РФ $19 880 949
Решение о ликвидации - сборы в РФ $88 575
Анна Каренина. История Вронского - сборы в РФ $291 468
и этим все сказано что-бы не говорил о протекционизме шахназаров...
Это не угроза, а конкуренция. Равняться надо надо на лучших, а не ограничивать показ популярных фильмов в угоду тем, кто такое снять не способен.
сначала надо создать подобные фильмы, а потом говорить...уж Твари-то всяко лучше бондарчукового притяжения
4.12.2018 16:49
Зануда
Да и то и то г.... одинаковое. Но для тупого поколения пепси Твари конечно пойдут на ура.
пойдем на единственный наш кино шедевр:
Крымский мост. Сделано с любовью! - не дождетесь
опять чета перекурили
еще один..., Рогозин вон то же заявил, что все проблемы Роскосмоса вызваны "врагами России"