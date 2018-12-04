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Контроль температурного режима усилят в барнаульских школах и детсадах из-за холодов, пришедших в наш регион.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, такое поручение дал глава краевой столицы Сергей Дугин.
Руководитель городского комитета по образованию Наталья Полосина доложила, что во всех школах и детских садах Барнаула проводится постоянный мониторинг температурного режима.
"В случае любых отклонений от санитарно-эпидемиологических нормативов в учреждение незамедлительно выезжает специалист комитета для регулировки системы теплоснабжения. На сегодняшний день температура во всех помещениях образовательных учреждений соответствует установленным требованиям, образовательный процесс осуществляется в штатном режиме, прием детей в детский сад не приостанавливался", — добавили в мэрии.
Также городские власти напоминают, что родители имеют право самостоятельно принимать решение о посещении школы своим ребенком в период сильных морозов, сообщив о своем решении классному руководителю письменно.
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