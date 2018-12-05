В барнаульском зоопарке ожидают наплыва желающих сдать подаренных свиней после Нового года. Об этом Amic.ru рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.
По словам Писарева, практически ежегодно в первых числах января барнаульцы звонят в зоопарк с вопросами о том, можно ли сдать животное. Самый массовый наплыв сдачи символа Нового года произошел в год Кролика — тогда в зоопарк было передано около 80 ушастых зверей.
"Каждый год после первого числа обычно люди просыпаются, умиляются подаренным животным, второго числа они уже понимают, что произошла какая-то ошибка, а третьего января нам уже звонят и спрашивают, можем ли мы забрать животное", — рассказал директор зоопарка.
Правда, дракона или тигра в зоопарк пока не отдавали, шутит Писарев. Но с мини-пигами или с другими разновидностями символа наступающего года, скорее всего, дела будут обстоять по-другому.
"Мини-пигов, скорее всего, отдавать будут. Потому что такая потребность уже есть, люди уже спрашивают в зоомагазинах об их наличии, и многие хотят "подложить свинью" своим друзьям. Ну а мы, естественно, примем их у себя, в течение года будем содержать свиней и показывать их нашим посетителям. У нас уже есть шесть свиней разных пород: корейские, вьетнамские, белые, коричневые, черные", — сообщил Писарев.
В качестве подарка на грядущий Новый год Сергей Писарев порекомендовал фарфоровые статуэтки в виде свиньи или другие неживые предметы интерьера. Это будет гуманнее и порядочнее, добавил собеседник.
Сейчас на сайте Avito висит несколько объявлений о продаже поросят в Алтайском крае. Есть и одно объявление о продаже мини-пигов — поросенка можно приобрести за 10 тыс. рублей. По словам Писарева, продаются мини-пиги и в зоомагазинах.
К слову, перед Новым годом начинают пользоваться популярностью и фотосессии с хозяйкой 2019 года. Писарев отмечает, что свинья — довольно доброжелательное животное, опасности для человека оно не представляет, и в компании людей на фотосессиях оно будет чувствовать себя комфортно.
"Мы тоже думали устраивать фотосессии с мини-пигами в зоопарке, но почему-то пожалели своих поросят и решили этого не делать. Но сильно страдать они не будут. Они спокойно идут на руки к людям, особенно если приучать их к этому с детства", — подчеркнул он.
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Как мини пиги на вкус?