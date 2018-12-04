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В Киеве признали, что Россия не мешает движению судов в Керченском проливе. Об этом пишет РИА Новости.
По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омельяна, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. "Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено", — цитирует его слова агентство.
Он добавил, что на вход в Азовское море стоят 17 судов, а на выход — одно.
Ранее украинский министр заявлял, что РФ блокирует заход и выход судов к украинским портам.
В Крыму заявления Киева называли необоснованными. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Керченском проливе "идет достаточно интенсивная международная навигация".
Агентство подчеркивает, что Москва действительно закрывала Керченский пролив после инцидента с украинскими кораблями, однако через сутки судоходство было восстановлено.
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