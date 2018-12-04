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11-летнему мальчику сломали позвоночник во время драки в центре Москвы, рядом со станцией метро "Лубянка". Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 декабря, пишет РИА Новости, ссылаясь на Агентство городских новостей "Москва" и его источник в правоохранительных органах.
Ребенок отметил, что его избил знакомый по имени Роман, с которым они договорились о встрече для разрешения конфликта, который возник из-за девушки.
Мальчика госпитализировали в больницу, где медики диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника. В данный момент ему оказывают медпомощь.
Стражи порядка разбираются в инциденте и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
11 лет...из-за девушки...бред какой-то