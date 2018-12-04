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Назван новый худрук МХАТ имени Горького

, ИА "Амител"
Новым руководителем стал продюсер Эдуард Бояков

Фото: otzyv.ru

Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков стал новым руководителем Московского художественного академтеатра им. Горького. Такое заявление сделал глава Минкультуры Владимир Мединский, согласно РИА Новости.

Глава ведомства добавил, что заместителем худрука театра по творческой работе стал известный артист Сергей Пускепалис, а заместителем художественного руководителя по литературной части стал писатель Захар Прилепин.

"Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. И ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята", — приводит агентство слова Мединского.

По словам советника главы РФ Владимира Толстого, новый худрук был назначен, поскольку присутствовавший на встрече действующий глава театра, народная артистка СССР Татьяна Доронина назначена на специально введенную должность президента театра.

"Татьяна Васильевна Доронина остается в театре президентом театра. Ей в помощь придет команда молодых, энергичных людей, которые смогут придать дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького", — добавил Толстой.

Он отметил, что Доронину попросят возглавить худсовет театра.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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