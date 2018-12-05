7 декабря 2018 года на площадке НО "Алтайский Фонд МСП" состоится знаковое для всех социальных предпринимателей региона событие — V региональный форум "Социальное предпринимательство. ПРОдвижение".
Тренинги от ключевых российских экспертов, подведение итогов и награждение победителей конкурса "Лучший социальный проект года", а также комфортная дискуссионная площадка для социально ориентированного бизнеса — все это уже традиционно проводится в рамках форума. А спецификой программы этого года станут два эксклюзивных мастер-класса, которые будут интересны каждому социальному предпринимателю.
Анна Татьянина, бизнес-тренер и директор "Школы эффективных коммуникаций" (г. Новосибирск), поделится практическими навыками повышения вовлеченности команды в социальный проект, расскажет о техниках разрешения сложных/конфликтных ситуаций и о выстраивании индивидуальной стратегии работы с командой.
Илья Столяров, бизнес-тренер и специалист в области игрификации (г. Новосибирск), расскажет, почему геймификация бизнес-процессов стала такой популярной, когда и как нужно использовать игры в работе с клиентами, а когда этого делать не стоит. Непосредственно на его мастер-классе вы сможете разработать базовые компоненты для игрификации в своей отрасли!
Место проведения форума — Центр "Мой бизнес", расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, большой зал (3 этаж). Контактный телефон организатора: 8 800 222 8322.
Центр инноваций социальной сферы НО "Алтайский фонд МСП" приглашает всех, кому интересна тема социального предпринимательства! Вместе с нами вы сможете расширить компетенции, найти партнёров, поделиться опытом и зарядиться энергией на дальнейшую работу!
Алтайский фонд МСП
Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 83 22
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