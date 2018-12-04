Читателям ИА "Амител" для счастья нужна заработная плата в диапазоне 100-150 тысяч рублей в месяц. Такой вывод в редакции сделали по итогам опроса, проведенного на портале.
За указанный вариант отдали свои голоса 135 человек, или 24,4% опрошенных. Всего же в опросе приняли участие 553 человека.
О зарплате от 500 тысяч и выше мечтают 86 читателей Amic.ru. Чуть скромнее запросы — доход от 200 тысяч рублей — у 85 участников опроса.
Думают, что были бы счастливы при зарплате от 70 до 100 тыс. рублей, 92 человека.
26 респондентов признались, что состояние стабильного счастья к ним пришло бы при заработной плате в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
16 человек признались, что даже 25 тысяч рублей в месяц — и то уже счастье.
58 человек уверили, что свое счастье видят не в деньгах.
То есть в целом результаты опроса соответствуют данным, полученным сервисом по поиску работы SuperJob. По сообщению этого портала, жителям Барнаула необходимо 139 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.
Также напомним, что по данным Алтайкрайстата, средняя зарплата в Барнауле и Алтайском крае за девять месяцев 2018 года не превысила и 25 000 рублей.
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