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Любовь по расчету: как правильно выбрать банк при покупке жилья в ипотеку

, ИА "Амител"
О каких "подводных камнях" нужно не забыть, выбирая кредитное учреждение

По данным ООО СЗ ИСК "Алгоритм", в 2018 году более 50% квартир были приобретены с привлечением ипотечных средств, а значит, все более актуальным для людей, мечтающих о новом жилье, становится вопрос, как грамотно выбрать финансовое учреждение, с которым человека будут связывать длительные и серьезные обязательства. Разбираемся в этом вместе с порталом Amic.ru.

КРИТЕРИИ ВЫГОДНОГО ВЫБОРА

Сегодня в Алтайском крае десятки банков предлагают ипотечные программы, поэтому определить, в какой именно лучше обратиться — непростая для будущего новосела задача. Нужно помнить, что от того, насколько правильным будет это решение, во многом зависит благосостояние семьи.

При выборе банка эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

* размер процентной ставки;

* возможность использования средств материнского капитала; жилищных сертификатов; субсидий для молодых семей;

* условия досрочного погашения кредита;

* условия санкций в случае просрочки платежей;

* комиссии и различные переплаты при оформлении кредита;

* срок предоставления кредита;

* условия обслуживания (достаточное количество отделений банка, график их работы, возможность оплаты через интернет);

* срок работы кредитного учреждения (следует с осторожностью относиться к банкам, недавно появившимся на рынке).

ОТ ИНТЕРНЕТА ДО "САРАФАННОГО РАДИО"

Где собрать наиболее достоверную и полную информацию о банке, чтобы не ошибиться с выбором? Используйте все источники информации:

  • ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ. На первоначальном этапе ознакомиться с программами банка можно на официальном сайте: обратите внимание на последние новости, связанные с деятельностью банка; акции, которые проводятся в данный момент.
  • "САРАФАННОЕ РАДИО". Никто не расскажет о кредитном учреждении лучше, чем человек, который уже является его клиентом, поэтому не пренебрегайте "сарафанным радио". Постарайтесь собрать как можно больше информации от окружающих вас людей, которые уже выплачивают ипотечный кредит: никто не расскажет о "подводных камнях" лучше, чем они. Почитайте порталы и форумы, где собираются пользователи с ипотечными обязательствами.
  • ЛЬГОТНЫЕ ВАРИАНТЫ. Рассмотрите предложения банка, в котором числится ваша зарплатная карта: обычно таким клиентам банк предоставляет льготы и скидки.
  • СКИДКИ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ. Если вы уже определились с застройщиком, у которого будете приобретать квартиру, уточните у менеджера компании застройщика информацию о совместных акциях с банками. Так, например, для компании "Алгоритм" некоторые банки предоставляют эксклюзивные процентные ставки, ускоренную процедуру согласования ипотеки и упрощенный порядок согласования выбранного объекта.
  • БЕЗ РАСХОЖДЕНИЙ. Обратите внимание, насколько совпадает информация, которую вам предоставляет менеджер банка, с тем, что опубликовано на официальном сайте и отражено в кредитном договоре. Если возникло недопонимание, необходимо сразу решить возникшие вопросы.
  • УТОЧНЯЙТЕ. Заранее уточните размер комиссий, величину страховых взносов и размер дополнительных платежей, если таковые имеются.

Выбрать банк, подходящий именно вам, с удовольствием помогут специалисты отдела продаж "СЗ ИСК "Алгоритм". Кроме того, они бесплатно оформят все необходимые документы и помогут решить вопросы, связанные с получением ипотеки.

ООО "СЗ ИСК "Алгоритм"
Офисы продаж:
пр. Социалистический, 54
ул. Балтийская, 103, оф. 4
Подробности уточняйте по телефону отдела продаж +7 (3852) 72-00-82 или на сайте alg22.ru.
Проектные декларации на сайте www.alg22.ru

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.12.2018 10:26
Гость

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