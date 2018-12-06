По данным ООО СЗ ИСК "Алгоритм", в 2018 году более 50% квартир были приобретены с привлечением ипотечных средств, а значит, все более актуальным для людей, мечтающих о новом жилье, становится вопрос, как грамотно выбрать финансовое учреждение, с которым человека будут связывать длительные и серьезные обязательства. Разбираемся в этом вместе с порталом Amic.ru.
КРИТЕРИИ ВЫГОДНОГО ВЫБОРА
Сегодня в Алтайском крае десятки банков предлагают ипотечные программы, поэтому определить, в какой именно лучше обратиться — непростая для будущего новосела задача. Нужно помнить, что от того, насколько правильным будет это решение, во многом зависит благосостояние семьи.
При выборе банка эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:
* размер процентной ставки;
* возможность использования средств материнского капитала; жилищных сертификатов; субсидий для молодых семей;
* условия досрочного погашения кредита;
* условия санкций в случае просрочки платежей;
* комиссии и различные переплаты при оформлении кредита;
* срок предоставления кредита;
* условия обслуживания (достаточное количество отделений банка, график их работы, возможность оплаты через интернет);
* срок работы кредитного учреждения (следует с осторожностью относиться к банкам, недавно появившимся на рынке).
ОТ ИНТЕРНЕТА ДО "САРАФАННОГО РАДИО"
Где собрать наиболее достоверную и полную информацию о банке, чтобы не ошибиться с выбором? Используйте все источники информации:
- ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ. На первоначальном этапе ознакомиться с программами банка можно на официальном сайте: обратите внимание на последние новости, связанные с деятельностью банка; акции, которые проводятся в данный момент.
- "САРАФАННОЕ РАДИО". Никто не расскажет о кредитном учреждении лучше, чем человек, который уже является его клиентом, поэтому не пренебрегайте "сарафанным радио". Постарайтесь собрать как можно больше информации от окружающих вас людей, которые уже выплачивают ипотечный кредит: никто не расскажет о "подводных камнях" лучше, чем они. Почитайте порталы и форумы, где собираются пользователи с ипотечными обязательствами.
- ЛЬГОТНЫЕ ВАРИАНТЫ. Рассмотрите предложения банка, в котором числится ваша зарплатная карта: обычно таким клиентам банк предоставляет льготы и скидки.
- СКИДКИ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ. Если вы уже определились с застройщиком, у которого будете приобретать квартиру, уточните у менеджера компании застройщика информацию о совместных акциях с банками. Так, например, для компании "Алгоритм" некоторые банки предоставляют эксклюзивные процентные ставки, ускоренную процедуру согласования ипотеки и упрощенный порядок согласования выбранного объекта.
- БЕЗ РАСХОЖДЕНИЙ. Обратите внимание, насколько совпадает информация, которую вам предоставляет менеджер банка, с тем, что опубликовано на официальном сайте и отражено в кредитном договоре. Если возникло недопонимание, необходимо сразу решить возникшие вопросы.
- УТОЧНЯЙТЕ. Заранее уточните размер комиссий, величину страховых взносов и размер дополнительных платежей, если таковые имеются.
Выбрать банк, подходящий именно вам, с удовольствием помогут специалисты отдела продаж "СЗ ИСК "Алгоритм". Кроме того, они бесплатно оформят все необходимые документы и помогут решить вопросы, связанные с получением ипотеки.
ООО "СЗ ИСК "Алгоритм"
Офисы продаж:
пр. Социалистический, 54
ул. Балтийская, 103, оф. 4
Подробности уточняйте по телефону отдела продаж +7 (3852) 72-00-82 или на сайте alg22.ru.
Проектные декларации на сайте www.alg22.ru
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