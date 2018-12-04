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Член Общественного совета Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, лидер движения "Гражданское право" Павел Пятницкий прокомментировал информацию об обнаружении сайта, на котором сдавали в аренду детей для занятия проституцией.
Напомним, ранее проверкой этой информации занялись правоохранительные органы. Ресурс, на котором сдавали в аренду детей под видом проката брендовой одежды, в данный момент сейчас недоступен. Услуги аренды на нем клиенты могли оплатить лишь криптовалютой, а на снимках детей отсутствовало описание вещей.
Пятницкий в эфире радио Sputnik предположил, что это, в частности, могли быть гражданские активисты, которые ловят педофилов на живца.
Омбудсмен рассказал, что на сайте были размещены снимки детей в неестественных, игровых позах, и якобы предлагалось арендовать одежду, которая была на детях. "Одежда не брендовых марок. При изучении сайта было понятно, что это завуалированная форма детской порнографии", — заявил Пятницкий, добавив, что на ресурсе были отзывы и цены за покупку "моделей", то есть детей. Также отмечалось, что организаторы могут предоставить помещение для общения с "моделями".
"Общественность это взбудоражило. Мне поступило несколько сообщений, я проинформировал Уполномоченного при Президенте по правам ребенка Анну Кузнецову, которая быстро обратилась в СК. У аппарата Уполномоченного взаимодействие со Следственным комитетом на достаточно высоком уровне в историях, которые касаются детей, тем более несовершеннолетних. В настоящее время сайт не функционирует, силовики предпринимают необходимые меры, чтобы установить собственника, организатора сайта", — добавил Пятницкий, отметив, что в данной ситуации может быть несколько вариантов. Либо это действительно сайт, организованный преступниками для "позорного криминала", либо ресурс создали гражданские активисты для ловли на живца педофилов, которых затем передают правоохранителям.
"В любом случае хорошо, что этот сайт не работает. Органы СК установят всех причастных к созданию и рекламе этого сайта", – заключил омбудсмен.
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