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Здание детского сада "с историей" разбирают в Барнауле

, ИА "Амител"
В 1941 году в этот детский сад пошли дети офицеров эвакуированного на Алтай из Белоруссии артиллерийского училища

Фото: "Алтай-Стройка"

В Барнауле разбирают бывший детский сад "с историей". Работы ведутся по адресу ул. Горького, 61-Б. Здесь ранее располагался детский сад № 35, носивший название  "Надежда". Здание было построено в 1927 году. Тогда это был купеческий особняк, в котором было 14 больших комнат. Дошкольное детское учреждение здесь было организовано во время Великой Отечественной войны.

В 1941 году именно в этот детский сад пошли дети офицеров эвакуированного на Алтай из Белоруссии Лепельского артиллерийского минометного училища. Когда училище расформировали, садик стал относиться к Барнаульскому высшему военному авиационному училищу летчиков. Когда и училище расформировали, дошкольное образовательное учреждение  перешло к воинской части №68094, базировавшейся в поселке Кирова Барнаула. Часть также расформировали. И в 2007 году детский сад перешел из ведения Министерства обороны РФ в ведение муниципалитета.

Власти Барнаула пытались закрыть детский сад еще в 2012 году, ссылаясь на множество нарушений, вызванных противопожарной безопасностью: здание полностью деревянное и в случае пожара по мнению специалистов могла произойти беда. Однако на тот момент родителям воспитанников удалось отстоять детский сад, но ненадолго. Последние несколько лет он стоял заброшенный.

В 2016 году власти Барнаула планировали разыграть этот участок на аукционе, подготовив проект планировки территории. Кстати, по данным "Алтай-стройки", соседние здания рядом с детским садом уже расселены и также ждут своего сноса. Издание сообщает, что в ближайшем будущем на этом участке будет построен высотный жилой дом.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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