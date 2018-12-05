Фото: "Алтай-Стройка"
В Барнауле разбирают бывший детский сад "с историей". Работы ведутся по адресу ул. Горького, 61-Б. Здесь ранее располагался детский сад № 35, носивший название "Надежда". Здание было построено в 1927 году. Тогда это был купеческий особняк, в котором было 14 больших комнат. Дошкольное детское учреждение здесь было организовано во время Великой Отечественной войны.
В 1941 году именно в этот детский сад пошли дети офицеров эвакуированного на Алтай из Белоруссии Лепельского артиллерийского минометного училища. Когда училище расформировали, садик стал относиться к Барнаульскому высшему военному авиационному училищу летчиков. Когда и училище расформировали, дошкольное образовательное учреждение перешло к воинской части №68094, базировавшейся в поселке Кирова Барнаула. Часть также расформировали. И в 2007 году детский сад перешел из ведения Министерства обороны РФ в ведение муниципалитета.
Власти Барнаула пытались закрыть детский сад еще в 2012 году, ссылаясь на множество нарушений, вызванных противопожарной безопасностью: здание полностью деревянное и в случае пожара по мнению специалистов могла произойти беда. Однако на тот момент родителям воспитанников удалось отстоять детский сад, но ненадолго. Последние несколько лет он стоял заброшенный.
В 2016 году власти Барнаула планировали разыграть этот участок на аукционе, подготовив проект планировки территории. Кстати, по данным "Алтай-стройки", соседние здания рядом с детским садом уже расселены и также ждут своего сноса. Издание сообщает, что в ближайшем будущем на этом участке будет построен высотный жилой дом.
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