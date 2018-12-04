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Последняя рабочая неделя текущего года продлится шесть дней — с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Роструд.
В ведомстве уточнили, что это сделано для того, чтобы выходные не прерывались.
Каникулы будут длиться десять дней - с воскресенья, 30 декабря, текущего года, до вторника, 8 января, следующего года включительно.
В Роструде также рассказали, что в следующем году в соответствии с постановлением правительства "О переносе выходных дней в 2019 году" выходные дни с 5 и 6 января перенесены на 2 и 3 мая соответственно.
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