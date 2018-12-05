Фото: nandzed.livejournal.com/4883135.html
Фотографии коллекции Шабельских из собрания Российского этнографического музея представляют собой настоящее сокровище истории русского костюма.
Наталья Шабельская во второй половине XIX века устроила мастерскую в своем имении, где трудились 14 вышивальщиц. Переехав в Москву, всецело увлеклась собиранием, пишет BIGpicture. В итоге образовалась уникальная коллекция фотографий, на которых запечатлены старинные русские костюмы: крестьянские, купеческие, городские, старообрядческие.
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