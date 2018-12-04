Бывший либерал-демократ, бывший член правительства Алтайского края Андрей Щукин может получить пост начальника краевого ЗАГСа. Об этом порталу Amic.ru сообщил источник.
Об пишут и другие краевые СМИ, но уже как о почти состоявшемся назначении. По нашим же данным, ЗАГС — это только один из возможных вариантов.
Сам Андрей Щукин заявил Amic.ru, что будет комментировать свое назначение куда бы то ни было, только после реального назначения. Он посетовал, что краевые СМИ куда его только не "назначали". То начальником алтайского отделения "Почты России", то в Сибирскую генерирующую компанию (в данном случае речь идет о его однофамильце — прим.ред.).
Напомним, что в состав краевого правительства Андрей Щукин его ввел тогда ещё губернатор Александр Карлин в начале 2017 года. Он стал вице-премьером и курировать темы культуры и спорта. Был исключен из краевого кабмина с приходом на пост губернатора Виктора Томенко. Ранее Щукин был депутатом краевого парламента, главой регионального отделения ЛДПР. Из партии он вышел только после прихода Томенко.
Комментарии
Теперь в место тётки с "чемпионской" лентой
"Совет-да любовь" молодожёнам будет Андрей Евгеньевич говорить
(наряженый в фуфаечку АМЕРИКАНСКОГО хоккейного клуба Detroit Red Wings)
Метлу в руки и дворником в ЖЭУ!