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Мы нормально поработали: чем занимались депутаты АКЗС в 2018 году

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Депутаты парламента Алтайского края подвели итоги года

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Уже декабрь, но ещё нет предновогодней суеты — самое время подвести итоги года. Как его провели депутаты парламента Алтайского края? Об этом портал Amic.ru спросил народных избранников. Работали, говорят они. Рассказываем, чего наработали.

Глава АКЗС, глава реготделения партии "Единая Россия" Александр Романенко главным законом года назвал бюджет, как на новый, 2019 год, так и вносимые в течение года поправки в бюджет 2018-го.

"Мы дважды корректировали главный финансовый документ 2018 года в сторону увеличения доходов. Что важно, исполнили требование закона о росте минимального размера оплаты труда (МРОТ), который был приравнен к уровню прожиточного минимума. Немалые средства направили на эти цели в муниципалитеты края", — рассказал он в интервью порталу Amic.ru.

Также Романенко отметил, что одним из важнейших решений стало повышение фонда оплаты труда бюджетников на 8,4% в следующем году.

Но он признает: в 2018 году не удалось существенно повысить инвестиционную привлекательность региона, реальную заработную плату бюджетников и вывести из тени бизнес.

Именно бюджет главным итогом работы парламентариев считает и единоросс Ирина Солнцева.

"От того, какой мы примем главный финансовый документ, будет зависеть, как мы будем жить целый год. Он остается по-прежнему социально-ориентированным", — сказала она.

Единоросс, глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов отметил не столько закон, сколько практику его применения. Так, ещё в 2017 году был принят закон о тишине, прописывающие что именно, в какое время суток и где считается нарушением покоя граждан. Например, в принятом законе было ограничение: нельзя шуметь на придомовой территории, в школах, больницах, санаториях, а также территории вокруг на расстоянии 50 метров. Но когда закон вступил в силу, поняли, что установка в 50 метров лишняя, потому что на 51-м метре шуметь, получается, можно. Так что из закона метраж убрали. Также в перечень объектов, где запрещено шуметь по ночам, добавили парковки и улицы. 

Также Андрей Осипов напомнил, что 2018 году для жителей и чиновников были введены штрафы за несвоевременную уборку снега, мытье авто и выпас скота в неположенном месте.

Глава фракции ЛДПР Владимир Семёнов, главным итогом работы либерал-демократов назвал то, что фракция добилась переноса отчета губернатора о деятельности исполнительной власти перед АКЗС.

"Мы давно говорили, что не правильно принимать отчет главы региона в начале года, когда объективно нет полной статистики, все показатели были предварительными, а потом менялись", — напомнил собеседник.

С идеей переноса отчета на более поздний срок ЛДПР выступала ещё при губернаторе Александре Карлине, за что была им жестко раскритикована. А вот губернатор Виктор Томенко идею поддержал, оттого её поддержали и остальные депутаты краевого парламента. Теперь глава региона держит слово перед парламентов во втором квартале года.

"Для нас это было как лакмусовая бумажка, показывающая перемену в отношениях исполнительной и законодательной властей. Мы всегда были настроены на конструктив, теперь видим, что и власть тоже пытается выстраивать диалог", — добавил Семёнов.

По его мнению, это чувствуется и в принятии краевого бюджета на 2019 год. Впервые можно говорить о консолидированной ответственности участников процесса, подчеркнул он. Напомним, что за проголосовали не только единороссы, что традиционно, но и депутаты ЛДПР и "Справедливой России", даже половина депутатов КПРФ.

Владимир Семёнов сказал, что либерал-демократы поддержали документ потому, что Минфин принял многие поправки от фракции.

Его коллега по парламенту и партии, глава алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова тоже одним из важных событий года считает потепление в отношениях. Оппозиции стало проще вести разговор с руководством краевого парламента. В 2018 году было несколько законодательных инициатив, внесенных оппозицией совместно с "Единой Россией", сказала она.

Про изменение отношений говорит и глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов. Он подчеркнул, что фракция провела в 2018 году несколько важных круглых столов при участии партии власти и правительства.

Молотов назвал год успешным для своей фракции. Так, "СР" предлагала установить ежемесячную денежную выплату категории "дети войны", АКЗС большинством голосов её отклонило, но депутат уверен, скоро эту идею поддержат, ибо проблема давно назрела. Вторая инициатива — ввести компенсацию детям-сиротам, стоящим в очереди на получение жилье, за временную аренду квартиры.

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"Этот закон тоже отклонили, но власти отчасти проблему решают: стали больше выделять средств на жилье детям-сиротам как в 2018 году, так и по нашей поправке к краевому бюджету в 2019 году. Мы тему подняли и она нашла свое решение хотя бы в таким виде", — сказал в беседе с корреспондентом Amic.ru Молотов.

И третье важное предложение — выделение из краевого бюджета средств на покупку расходных материалов для инсулиновых помп. Тут тоже решение было найдено в рамках действующего закона.

Глава фракции КПРФ Максим Талдыкин важным, но уже с приставкой минус, назвал ситуацию с повышением пенсионного возраста. Он напомнил, что большинство депутатов АКЗС поддержали это решение. Из 68 народных избранников за реформу проголосовало 44, против 20, двое воздержались и двое не голосовали. За были почти все единороссы, против почти вся оппозиция. Хотя на самом деле отзыв парламента Алтайского края не имел никакого значения для Госдумы при принятии этого решения. За, против, воздержались регионы — скандальный закон все равно бы приняли.

Александр Романенко тоже упомянул пенсионную реформу, подводя итоги года. Но с другой стороны. Дело в том, что по инициативе "Единой России" депутаты поправили краевой закон, по которому пенсионеры получали краевые льготы (единовременная денежная выплата ветеранам, компенсация на услуги ЖКХ, проезд на пригородном транспорте, льготы для сельских специалистов, нулевая ставка по транспортному налогу для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил). Если раньше они были привязаны к возрасту выхода на пенсию, то теперь нет.

От редакции добавим, что немаловажным социальным изменением станет запрет несовершеннолетним покупать вейпы, он пока не введен, прошло только первое чтение, но табу, скорее всего, будет принято. Для Алтая курение вейпов подростками такая же проблема, как и по всей стране. А ещё появились штрафы от 500 до 15 тысяч рублей за неуплату введенного в конце 2017 года курортного сбора (взимается пока только в Белокурихе). Кстати, пока сбор себя не оправдал. Краевые власти рассчитывали собрать за год 35 млн рублей, а собрали пока только 15,7 млн.

Ну и политические события. Кроме вышеназванного потепления отношений между властью, партией власти и оппозицией, отметим раскол во фракции КПРФ. Так, в мае поста главы фракции лишили Марию Прусакову (сейчас она пытается оспорить законность решение через суд), депутаты-коммунисты не голосуют консолидировано по принципиальным вопросам. Пятеро из восьми членов фракции вышли из партии.

По словам Романенко, политический раскол мешает работе АКЗС, депутаты фракции КПРФ перестали работать на избирателей, заниматься законотворчеством.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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