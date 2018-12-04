Фото: youtube.com
В сети появилась запись крушения легкомоторного самолета в США. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 1 декабря. На записи видно, что самолет врезается в здание центра терапии для детей с аутизмом, а затем происходит взрыв.
СМИ сообщали, что жертвами произошедшего стали два человека, находившихся на борту самолета. Всех посетителей центра терапии эвакуировали.
Федеральное управление авиацией и государственная служба безопасности перевозок проводят расследование.
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