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Опубликовано видео столкновения самолета с детским медцентром в США

, ИА "Амител"
Жертвами инцидента стали два человека

Фото: youtube.com

В сети появилась запись крушения легкомоторного самолета в США. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 1 декабря. На записи видно, что самолет врезается в здание центра терапии для детей с аутизмом, а затем происходит взрыв.

СМИ сообщали, что жертвами произошедшего стали два человека, находившихся на борту самолета. Всех посетителей центра терапии эвакуировали.

Федеральное управление авиацией и государственная служба безопасности перевозок проводят расследование.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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