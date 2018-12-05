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"Конкурсы красоты сами приходили в мою жизнь": рубцовчанка о победе

, ИА "Амител"
Рубцовчанка приняла участие уже в 10-ти конкурсах красоты

"Было безумно приятно, что за меня проголосовали столько человек. Как будто народный выбор", — призналась корреспонденту ИА "Амител" победительница всероссийского конкурса красоты "Мисс офис" Елена Вервекина.

Напомним, Елена — уроженка города Рубцовска Алтайского края. И, несмотря на то, что сейчас проживает и работает в Москве, говорит, что очень любит свой родной город и гордится им.

"Многие считают, что я родилась в Барнауле. Это не так. Я из Рубцовска и очень горжусь своим городом, его историей. Печально, конечно, что сейчас город не процветает, но все равно я его очень люблю и никогда не стыдилась того, что я девочка из Рубцовска", — сказала Елена.

По словам девушки, "Мисс офис" стал для нее уже 10-м по счету конкурсом красоты. При этом она успевает работать главным специалистом отдела организации зарубежных гастролей в Российской государственной цирковой компании в Москве.

"Конкурсы — это, скорее, хобби. Это уже мой 10-й конкурс красоты. Я не стремилась к ним, просто они приходили в мою жизнь. А я очень люблю вести активный образ жизни, люблю сцену, я и в нашем АГУ (ныне АлтГУ — прим. редакции) участвовала в конкурсе красоты и пела", — рассказывает победительница.

Отличие "Мисс офис" от других конкурсов, по словам Елены, заключается в том, что он ориентирован именно на работающих девушек. Тех, которые умеют составить свой распорядок дня таким образом, чтобы успевать уделить время карьере, семье и не забыть про себя.

И не надо думать, что пройти в финал было легко. Изначально на участие в конкурсе было подано 28 000 заявок из разных городов. До конечных соревнований прошли всего 30 девушек.

"У меня просто отличные впечатления от конкурса. И я очень горда своей победой. Только представьте: 28 000 заявок на участие. Оргкомитет конкурса проводил очень строгие кастинги. По их итогам на официальном сайте конкурса в течение трех недель проходило онлайн голосование. В результате из 100 девушек в финал прошли только 30. Потом выяснилось, что за меня было отдано больше всего голосов. Это было очень приятно и неожиданно", — рассказывает Елена.

По ее словам, до последнего девушки не знали, кто из них лидирует в голосовании: количество голосов на сайте не отображалось.

"Знаете, Алтай меня всегда поддерживал в моих начинаниях. И в Нью-Дели, когда я тоже выиграла Miss BRICS International, Алтай меня поддержал. Это безумно приятно. И я очень всем благодарна", — говорит девушка.

На вопрос, как ей удается сочетать работу и участие в конкурсах красоты, подготовка к которым требует большого количества времени, Елена ответила просто: "Если хочешь изменить свою жизнь и добиться успеха, придется очень много трудиться. Ни одна победа в жизни не дается просто так. Нужно много веры, терпения и оптимизма".

И в завершение — сердце красавицы уже занято. И да, молодой человек спокойно отпускает ее на очередной конкурс красоты: "Он говорит, конечно, иди, раз это приносит тебе счастье", — улыбается Елена.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.12.2018 09:28
Гость

Дура однако...

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