Фото: politeka.net
Актера Алексея Панина задержали во Внуково 1 декабря за пьяный дебош на борту самолета Стамбул — Москва. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя компании "Победа".
Собеседники агентства сообщили, что Панин два раза покурил в туалете, игнорируя предупреждения бортпроводников, выкрикивал фразы о том, как лучше закрыть детектор дыма салфеткой, и о том, что его экс-супруга была стюардессой и научила правильно курить на борту. Также актер оскорблял экипаж нецензурной бранью.
"Кричал, что он "звезда" и "в России ему ничего не будет". Распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы он раздавал автографы", — рассказал собеседник агентства, отметив, что актер своей вины не отрицал и просил, что его забрали именно полицейские.
В авиакомпании заявили, что хотят взыскать с Панина расходы, в том числе за санитарную обработку воздушного судна.
Комментарии
Доколе?
Редкостный ушлепок.
клоун !
Он еще живой?
4.12.2018 21:16
- гость -
Он еще живой?
"оно" не тонет